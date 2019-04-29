ПА ОБСЕ поддерживает предложение Беларуси о перезапуске Хельсинкского процесса

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгий Церетели поддерживает предложение Беларуси о перезапуске Хельсинкского процесса. Об этом он заявил сегодня журналистам после встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.
"ОБСЕ видит Беларусь как очень важного партнера в том, что касается исполнения целей и основных принципов Хельсинкского процесса, - сказал Георгий Церетели. - Я рад видеть, что Президент поддерживает принципы Хельсинкского процесса, которые в настоящее время нарушаются. Приветствую идею, которая была озвучена главой государства, о необходимости вернуться к соблюдению принципов Хельсинкского процесса".
По его мнению, их не стоит радикально изменять, скорее, важнее напомнить о необходимости соблюдать эти принципы. "Они должны быть усилены, возможно, за счет превентивных механизмов", - считает председатель ПА ОБСЕ.-0-
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