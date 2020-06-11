Палата представителей дала согласие на назначение Головченко премьер-министром

Во время голосования

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Палата представителей сегодня на заседании дала согласие на назначение Романа Головченко премьер-министром, передает корреспондент БЕЛТА.

Выступая перед парламентариями после подведения итогов тайного голосования, Роман Головченко поблагодарил их за поддержку. Он отметил, что новый состав правительства уже активно включился в работу. В нынешних непростых условиях от него ожидают максимальной эффективности, добавил премьер.

Роман Головченко

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Романа Головченко премьер-министром 4 июня. Ранее он занимал пост председателя Государственного военно-промышленного комитета.-0-