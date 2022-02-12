Парламент МЕРКОСУР заинтересован сотрудничать с Национальным собранием Беларуси

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель председателя Палаты представителей Валерий Мицкевич участвует в XXXVI Генеральной ассамблее Латиноамериканского парламента (ПАРЛАТИНО), которая проходит 11-12 февраля в Панаме (Республика Панама). Руководитель делегации Национального собрания выступил с докладом о контактах с Латиноамериканским парламентом в первый день ассамблеи. Доклад был воспринят с большим вниманием и вызвал широкий отклик среди латиноамериканских парламентариев, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Палаты представителей.

После первого дня ассамблеи представители ряда национальных делегаций выразили солидарность с народом Беларуси, продемонстрировали совпадение позиций в оценке международной ситуации и подтвердили готовность вместе противостоять политике диктата, двойных стандартов и санкций. В беседах латиноамериканские коллеги высоко оценили общенациональный диалог, организованный в Беларуси для выработки стратегии социально-политических преобразований.

Валерий Мицкевич затронул и темы Великой Отечественной войны, защиты исторической правды ради сохранения мира на планете.

Особый интерес латиноамериканские коллеги проявили к экономическим возможностям Беларуси и перспективам углубления дружественных связей с нашей страной. Заинтересованность в развитии взаимоотношений между парламентскими структурами выразил генеральный директор секретариата парламента МЕРКОСУР (парламент Южноамериканского общего рынка) Диего Куинос. На встрече стороны рассказали друг другу о возможностях и преимуществах своих рынков. Прозвучало предложение обменяться визитами и рассмотреть возможность соглашения о сотрудничестве между Национальным собранием Беларуси и парламентом МЕРКОСУР.

МЕРКОСУР представляет несомненный интерес с точки зрения продвижения белорусских торгово-экономических интересов в южноамериканском регионе. Здесь сосредоточено 55,3% населения стран Латинской Америки и Карибского бассейна, 40% прямых зарубежных инвестиций, 33% объема внешней торговли стран региона. Совокупный ВВП участников объединения достигает $3,3 трлн. По размерам и экономическому потенциалу объединение представляет собой второй после ЕС таможенный союз и третью после ЕС и НАФТА зону свободной торговли. Постоянные члены МЕРКОСУР - Аргентина, Бразилия, Парагвай, Уругвай и Венесуэла. На правах ассоциированных членов в блоке участвуют Боливия, Чили, Колумбия, Эквадор и Перу.

В аналогичном ключе прошли встречи Валерия Мицкевича с мексиканским политиком Бланкой Алькалой, которая в 2015-2017 годах возглавляла ПАРЛАТИНО, и избранным на текущей ассамблее Латиноамериканского парламента председателем этой организации Сильвией Джакопо, представляющей Аргентину.

Председатель Палаты представителей парламента Республики Колумбия Дженнифер Ариас пригласила делегацию белорусских парламентариев посетить Колумбию и выразила заинтересованность в посещении Беларуси. Было отмечено, что Колумбия с населением 50 млн - перспективный рынок для сбыта белорусской продукции и важное пространство продвижения национальных интересов.

Большую заинтересованность в расширении сотрудничества и организации визита в Беларусь проявил председатель Великого Национального собрания Турции Мустафа Шентоп. В этом году он впервые в качестве наблюдателя участвует в заседании Генассамблеи ПАРЛАТИНО. Он, в частности, подчеркнул, что Турция рассматривает Беларусь в качестве гаранта стабильности в регионе.

Продуктивно прошли встречи с представителями Национальной ассамблеи народной власти Кубы, диалог с которыми будет продолжен уже в начале следующей недели во время официального визита Валерия Мицкевича на Кубу.

Латиноамериканский парламент - региональная постоянная организация стран Латинской Америки и Карибского бассейна. Организация учреждена 10 декабря 1964 года в Лиме (Перу). В состав ПАРЛАТИНО входят парламенты 23 государств и территорий (каждый имеет 12 представителей с правом голоса): Аргентина, о.Аруба, Боливия, Бразилия, Венесуэла, Гватемала, Гондурас, Доминиканская Республика, Колумбия, Коста-Рика, Куба, о.Кюрасао, Мексика, Никарагуа, Панама, Парагвай, Перу, Сальвадор, о.Сан-Мартин, Суринам, Уругвай, Чили, Эквадор. ПАРЛАТИНО создавался для гармонизации законодательства латиноамериканских стран.

В 2016 году в Минске подписано соглашение о сотрудничестве между Национальным собранием и ПАРЛАТИНО, в соответствии с которым белорусскому парламенту был предоставлен статус постоянного наблюдателя. В Национальном собрании Беларуси сформирована делегация по контактам с Латиноамериканским парламентом. Ее возглавляет зампредседателя Палаты представителей Валерий Мицкевич.-0-