Парламентарии Беларуси хотели бы максимально уйти от института спецдокладчика в отношениях с Европой - Мясникович

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парламентарии Беларуси настроены на развитие с европейскими коллегами двусторонних доверительных отношений с максимальным уходом от института спецдокладчика. Об этом заявил журналистам председатель Совета Республики Михаил Мясникович, передает корреспондент БЕЛТА.

Совет Республики активно пропагандирует расширение контактов на двусторонней основе с коллегами из европейских стран и максимальный уход от так называемых спецдокладчиков и специальных комиссий, сказал Михаил Мясникович. Специально уполномоченные должностные лица не всегда дают объективные оценки тех или иных действий, констатировал он.

"Работа на двусторонней основе представляет больше возможностей для того, чтобы что-то полезное позаимствовать и донести объективную информацию о ситуации в стране и тех задачах, которые приходится решать", - подчеркнул Михаил Мясникович. Расширение контрактов на двусторонней основе он назвал одной из приоритетных задач международной деятельности верхней палаты белорусского парламента.

Совет Республики проводит сегодня семинар по вопросам развития ассоциаций местных Советов депутатов. В нем принимают участие члены Совета по взаимодействию органов местного самоуправления, сенаторы и депутаты, представители органов местного самоуправления.

Верхняя палата белорусского парламента по договоренности с Конгрессом местных и региональных властей СЕ пригласила для участия в семинаре лучших экспертов по вопросам местного самоуправления, в том числе развития ассоциаций местных Советов. Эксперты представят европейский опыт работы местного самоуправления в странах, входящих в СЕ, проинформируют о создании и условиях функционирования ассоциаций органов местного самоуправления на примере Дании, Англии, Болгарии, Сербии и других государств. Будут также представлены рекомендации по созданию и развитию ассоциаций органов местного самоуправления в Беларуси.

По итогам обсуждений будут разработаны предложения по повышению эффективности деятельности таких ассоциаций в Беларуси. В стране их две - в Могилевской и Гродненской областях. Взаимодействие в таком формате направлено на координацию деятельности местных Советов депутатов в развитии территориальной, финансово-экономической, организационной и правовой основ местного самоуправления. Это помогает им эффективнее решать вопросы местного значения с учетом интересов и потребностей населения конкретного региона.

Мероприятие организовано в рамках работы Совета по взаимодействию органов местного самоуправления при Совете Республики.-0-