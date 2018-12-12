12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парламентарии Беларуси и Чехии видят значительный потенциал развития двусторонних отношений. Чешская сторона считает нынешнее время благоприятным для развития сотрудничества. Речь об этом шла на встрече заместителя председателя Палаты представителей Болеслава Пирштука с депутатом Палаты депутатов Парламента Чехии, руководителем чешско-белорусской межпарламентской группы дружбы Даниелем Павласом, передает корреспондент БЕЛТА.

Болеслав Пирштук отметил, что парламентские отношения двух стран приобретают позитивный и динамичный характер, в том числе на международных площадках. "Есть хороший потенциал, который мы можем реализовать на уровне парламентских структур", - сказал вице-спикер и предложил в этой связи вернуться к теме подписания рамочного соглашения о сотрудничестве между парламентами.

Болеслав Пирштук

Он добавил, что Беларусь заинтересована в наращивании торгово-экономического, инвестиционного сотрудничества. Вице-спикер также обратил внимание, что во взаимном товарообороте двух стран большой удельный вес занимают услуги, в том числе в сфере высоких технологий. Болеслав Пирштук убежден, что эту тенденцию можно закрепить, в том числе с учетом большого потенциала Беларуси в IT.

Даниель Павлас в свою очередь подчеркнул, что настало благоприятное время для улучшения двусторонних отношений. Он уверен, что Беларусь и Чехия могут стать примером сотрудничества для других стран. В качестве приоритетных направлений он назвал экономику, социальную сферу, спорт, туризм и другие.

Даниель Павлас

На встрече обсуждались возможности для создания совместных производств, продукция которых будет поставляться на рынки стран ЕАЭС. Белорусская сторона выразила заинтересованность в сотрудничестве в энергетике, промышленности и в сфере транспорта. Затрагивалась тема расширения межрегионального сотрудничества, развития договорно-правовой базы, в том числе в сфере инвестиций, науке и технологиях, культуре. Белорусские парламентарии пригласили чешских коллег на конференцию Группы поддержки Шелкового пути ПА ОБСЕ, которая пройдет весной 2019 года в Минске.-0-

Фото Рамиля Насибулина