Парламентарии Беларуси и Франции будут содействовать укреплению инвестсотрудничества

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парламентарии Беларуси и Франции в ближайшей перспективе намерены укрепить взаимодействие, в том числе на уровне рабочих групп, чтобы содействовать развитию экономических связей и инвестиционного сотрудничества двух стран. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Совета Республики.

Шаги по расширению двусторонних межпарламентских связей прорабатываются с учетом договоренностей, которые достигнуты в ноябре этого года во время визита в Париж председателя Совета Республики Михаила Мясниковича. Он провел переговоры с президентом Сената Франции Жераром Ларше. "Стороны договорились углублять межпарламентское партнерство, а также содействовать развитию экономических связей и инвестиционного сотрудничества между странами. Эти и другие вопросы двусторонней повестки дня были рассмотрены на встречах Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси во Франции Павла Латушко с дипломатическим советником президента Сената Франции Юбером де Кансоном и президентом комиссии по финансам Сената Франции Винсаном Эбле, которые состоялись в ноябре и декабре соответственно", - проинформировали в пресс-службе верхней палаты белорусского парламента.

Изучается возможность организации официального визита в Беларусь в 2019 году рабочей группы Сената Франции во главе с его вице-президентом Шарлем Гене, который возглавляет парламентскую группу дружбы с Беларусью, добавили в пресс-службе.

Как сообщалось, в 2018 году впервые в истории белорусско-французских отношений были созданы рабочая группа по сотрудничеству с Францией в Совете Республики и группа дружбы "Франция-Беларусь" в Сенате Франции. Белорусская сторона рассчитывает, что в числе основных направлений деятельности групп будет содействие расширению сотрудничества побратимских городов Беларуси и Франции, установлению прямых контактов между деловыми кругами, развитию двусторонних отношений в инвестиционной, сельскохозяйственной, экологической и других сферах.-0-