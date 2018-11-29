Парламентарии СНГ поддерживают Беларусь в разработке перспектив экономического развития Содружества

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Михаил Мясникович на пресс-конференции по итогам осенней сессии МПА СНГ в Санкт-Петербурге поблагодарил парламентариев за поддержку предложений Беларуси о разработке перспектив экономического развития Содружества. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе верхней палаты белорусского парламента.

Спикер поблагодарил коллег за поддержку тех предложений, с которыми выступал Президент Беларуси Александр Лукашенко. Михаил Мясникович на МПА СНГ приводил аргументы необходимости разработки перспектив экономического развития СНГ.

Михаил Мясникович

Во время осенней сессии МПА СНГ

Знаковость нынешних мероприятий МПА СНГ в их нацеленности на перспективу, добавил спикер. Принятые на осенней сессии документы направлены на развитие Содружества, в том числе с помощью парламентских инструментов. Председатель Совета Республики отметил значимость модельных законов, например о туристической деятельности - особенно в части детского и юношеского туризма. "Это действительно взгляд на то, каким мы должны формировать современное молодежное сообщество СНГ", - считает Михаил Мясникович. Он также обратил внимание, что 80% модельных законов в той или иной степени учтены в национальных законодательствах или востребованы при разработке национальных нормативных правовых актов.

Отвечая на вопрос об эффективности формирования в СНГ единого образовательного пространства, Михаил Мясникович констатировал, что в этом плане сделано очень многое: нормативные правовые акты гармонизированы и унифицированы достаточно серьезно. "В законодательствах стран СНГ для большинства партнеров по Содружеству предусмотрены национальные условия для получения образования, в том числе последипломного. Однако, несмотря на проделанную работу, еще многое предстоит сделать", - сказал он. Председатель Совета Республики напомнил, что в Беларуси идет активная работа над проектом обновленного Кодекса об образовании, в котором учтены лучшие мировые практики, в том числе стран СНГ.

Во время осенней сессии МПА СНГ

Михаил Мясникович

Как сообщалось, 28 сентября на саммите Содружества в Душанбе Президент Беларуси Александр Лукашенко с сожалением констатировал, что у сторон в СНГ отсутствует общее видение и генеральный план развития Содружества. Не удалось до конца сформулировать теоретическую модель и создать практическую стратегию экономической интеграции стран. "В рамках адаптации Содружества к современным реалиям мы приступили к ревизии концепции дальнейшего развития СНГ. Предлагаю поручить правительствам обновить в данном документе экономический блок, - сказал тогда глава государства. - Он может стать идеологической основой для более полного использования научно-производственного и инвестиционного потенциала в рамках Содружества. Необходимо разумно увязать это с разработкой Стратегии экономического развития СНГ на период после 2020 года". По словам Александра Лукашенко, и в концепции, и в стратегии следует закрепить современные ориентиры, определить общие точки экономического роста. Александр Лукашенко добавил, что Межпарламентской ассамблее также необходимо плотно подключиться к этой работе.-0-

Фото Совета Республики