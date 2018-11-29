Парламентарии СНГ поддерживают Беларусь в разработке перспектив экономического развития Содружества

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Михаил Мясникович на пресс-конференции по итогам осенней сессии МПА СНГ в Санкт-Петербурге поблагодарил парламентариев за поддержку предложений Беларуси о разработке перспектив экономического развития Содружества. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе верхней палаты белорусского парламента.
Спикер поблагодарил коллег за поддержку тех предложений, с которыми выступал Президент Беларуси Александр Лукашенко. Михаил Мясникович на МПА СНГ приводил аргументы необходимости разработки перспектив экономического развития СНГ.
Знаковость нынешних мероприятий МПА СНГ в их нацеленности на перспективу, добавил спикер. Принятые на осенней сессии документы направлены на развитие Содружества, в том числе с помощью парламентских инструментов. Председатель Совета Республики отметил значимость модельных законов, например о туристической деятельности - особенно в части детского и юношеского туризма. "Это действительно взгляд на то, каким мы должны формировать современное молодежное сообщество СНГ", - считает Михаил Мясникович. Он также обратил внимание, что 80% модельных законов в той или иной степени учтены в национальных законодательствах или востребованы при разработке национальных нормативных правовых актов.
Отвечая на вопрос об эффективности формирования в СНГ единого образовательного пространства, Михаил Мясникович констатировал, что в этом плане сделано очень многое: нормативные правовые акты гармонизированы и унифицированы достаточно серьезно. "В законодательствах стран СНГ для большинства партнеров по Содружеству предусмотрены национальные условия для получения образования, в том числе последипломного. Однако, несмотря на проделанную работу, еще многое предстоит сделать", - сказал он. Председатель Совета Республики напомнил, что в Беларуси идет активная работа над проектом обновленного Кодекса об образовании, в котором учтены лучшие мировые практики, в том числе стран СНГ.
Как сообщалось, 28 сентября на саммите Содружества в Душанбе Президент Беларуси Александр Лукашенко с сожалением констатировал, что у сторон в СНГ отсутствует общее видение и генеральный план развития Содружества. Не удалось до конца сформулировать теоретическую модель и создать практическую стратегию экономической интеграции стран. "В рамках адаптации Содружества к современным реалиям мы приступили к ревизии концепции дальнейшего развития СНГ. Предлагаю поручить правительствам обновить в данном документе экономический блок, - сказал тогда глава государства. - Он может стать идеологической основой для более полного использования научно-производственного и инвестиционного потенциала в рамках Содружества. Необходимо разумно увязать это с разработкой Стратегии экономического развития СНГ на период после 2020 года". По словам Александра Лукашенко, и в концепции, и в стратегии следует закрепить современные ориентиры, определить общие точки экономического роста. Александр Лукашенко добавил, что Межпарламентской ассамблее также необходимо плотно подключиться к этой работе.-0-
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