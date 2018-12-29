Парламентская делегация Франции посетит Беларусь в 2019 году

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парламентская делегация во главе с руководителем группы дружбы "Франция - Беларусь" Сената Шарлем Гене посетит с визитом Минск в 2019 году, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Совета Республики.

Белорусские и французские парламентарии планируют обсудить широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества. "Особое внимание будет уделено укреплению межпарламентского взаимодействия и роли парламентского измерения в расширении торгово-экономических связей и инвестиционного партнерства между странами", - отметили в пресс-службе.

Визит состоится по приглашению белорусской стороны и будет содействовать реализации договоренностей, достигнутых во время встречи председателя Совета Республики Михаила Мясниковича с президентом Сената Франции Жераром Ларше в ноябре 2018 года, напомнили в Совете Республики.

Как сообщалось, в 2018 году впервые в истории белорусско-французских отношений были созданы рабочая группа по сотрудничеству с Францией в Совете Республики и группа дружбы "Франция-Беларусь" в Сенате Франции. Деятельность групп направлена на расширение сотрудничества побратимских городов Беларуси и Франции, установление прямых контактов между деловыми кругами, развитие двусторонних отношений в инвестиционной, сельскохозяйственной, экологической и других сферах.-0-