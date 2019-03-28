28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парламентская делегация Китая посетит Беларусь в ближайшее время. Об этом сегодня на заседании Совета Палаты представителей сообщил ее председатель Владимир Андрейченко, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время заседания

По словам Владимира Андрейченко, делегацию Китая в Беларуси ожидают в начале следующей недели. Во время визита, как планируется, будет обсуждаться роль, которую играет Беларусь в качестве звена в экономическом поясе Шелкового пути.

Спикер напомнил, что в конце апреля в Минске состоится международная конференция Группы поддержки Шелкового пути ПА ОБСЕ. Подготовка к форуму выходит на завершающую стадию.

На заседании Совета рассматривались основные направления работы на других международных парламентских площадках. Так, Палата представителей анонсировала рассмотрение на летней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ белорусской резолюции по тематике стратегического прогнозирования. Документ подготовлен. "Очень важно сделать основной упор на продвижение резолюции", - отметил Владимир Андрейченко.

Спикер расставил основные акценты международной деятельности в целом. Они остаются традиционными. В центре внимания будут вопросы обеспечения международной безопасности, развития интеграции и торгово-экономического сотрудничества.-0-

Фото Геннадия Жинкова