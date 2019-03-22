Парламентская делегация Нидерландов посетит 24-25 марта Беларусь

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Делегация парламента Нидерландов будет находиться с рабочим визитом в Минске 24 и 25 марта, сообщили БЕЛТА в посольстве Нидерландов в Беларуси.

В белорусскую столицу приедут члены парламентского комитета по международным делам. Состоятся совместные консультации с белорусскими парламентариями, а также консультации в Министерстве иностранных дел и в Национальном агентстве инвестиций и приватизации.

Планируется, что 24 марта парламентарии Беларуси и Нидерландов возложат цветы к монументу Победы в память о героях и жертвах Второй мировой войны.

Программой визита также запланированы встречи с представителями общественных организаций и бизнеса, знакомство с историей и архитектурой Минска.-0-