Парламентская делегация Словакии посетит Беларусь 20-22 октября

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парламентская делегация Словакии посетит Беларусь. С рабочим визитом 20-22 октября в страну приедут председатель конституционно-правового комитета, руководитель группы дружбы Национального совета Словакии с Беларусью Роберт Мадей и председатель комитета по европейским делам, руководитель делегации Словакии в Парламентской ассамблее Совета Европы Любош Блага. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Палаты представителей.

Словацкие парламентарии встретятся с заместителем председателя Палаты представителей Болеславом Пирштуком и руководителем Постоянной комиссии по законодательству Натальей Гуйвик. "Во время встреч планируется обсудить вопросы расширения межпарламентского взаимодействия, в том числе через развитие контактов между профильными комиссиями двух законодательных органов в целях обмена информацией и опытом", - рассказали в пресс-службе.

Запланирована встреча словацких парламентариев в Совете Республики, с руководством юридического факультета и факультета международных отношений Белорусского государственного университета. Любош Блага выступит с лекцией перед профессорско-преподавательским составом и студентами.

В программе визита также посещение Республиканского центра олимпийской подготовки по фристайлу. Словацкие парламентарии ознакомятся с уникальным спортивным объектом и изучат его потенциал для подготовки иностранных спортсменов.-0-