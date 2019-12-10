Парламентская делегация Вьетнама посетит Беларусь 12-14 декабря

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парламентская делегация Вьетнама во главе с председателем Национального собрания Нгуен Тхи Ким Нган посетит Беларусь с официальным визитом 12-14 декабря, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Совета Республики.
Во время визита состоятся встречи делегации со спикерами Совета Республики и Палаты представителей Натальей Кочановой и Владимиром Андрейченко, премьер-министром Беларуси Сергеем Румасом.
Парламентарии Вьетнама посетят ОАО "МАЗ" и предприятие "Адани", которое выпускает досмотровое рентгеновское, медицинское рентгенодиагностическое оборудование, настольные аналитические приборы. В программе визита также посещение средней школы № 201 Минска.
В 2018 году товарооборот Беларуси и Вьетнама составил $115,3 млн, в январе-сентябре 2019-го - $153,4 млн. Основные статьи белорусского экспорта во Вьетнам - калийные удобрения, грузовые автомобили, тракторы, карьерные самосвалы, шины, полиамиды, двигатели, лекарства, изделия из металлов, мясо-молочная и алкогольная продукция и др. В Беларусь из Вьетнама импортируются мобильные телефоны, офисное оборудование, морепродукты, рис, орехи, изделия легкой промышленности, натуральный каучук, переработанные тропические фрукты, чай, кофе.-0-