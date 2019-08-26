Парламентская конференция Балтийского моря приветствует позитивные тенденции в отношениях Беларуси и ЕС

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парламентская конференция Балтийского моря (ПКБМ) приветствует позитивные тенденции в отношениях Беларуси и ЕС. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам, руководитель делегации Национального собрания по осуществлению контактов с ПКБМ Валерий Воронецкий по итогам встречи с председателем Парламентской конференции, депутатом Стортинга (однопалатный парламент Норвегии) Йороддом Асфьелем.

Во время встречи. Фото Палаты представителей

Во время сессии ПКБМ, которая проходит в Осло с 25 по 27 августа, Валерий Воронецкий провел переговоры с Йороддом Асфьелем. "Обсуждались состояние и перспективы сотрудничества между парламентом Беларуси и ПКБМ, развитие межпарламентских контактов со странами Северной Европы. Стороны приветствовали позитивные тенденции в отношениях между Беларусью и Скандинавскими странами, а также с Европейским союзом", - отметил парламентарий.

Как сообщалось, Валерий Воронецкий принимает участие в 28-й сессии ПКБМ по приглашению Йородда Асфьеля. Участники конференции - парламентарии и эксперты из стран региона Балтийского моря. Они обсуждают вопросы расширения сотрудничества в регионе, взаимодействия в Совете государств Балтийского моря. В центре внимания также устойчивое экологическое и социально-экономическое развитие, партнерство в сфере здравоохранения и социального обеспечения в Северном измерении, развитие рынка труда и занятости, миграции и интеграции в регионе и другие темы.

Участие в конференции - элемент активного взаимодействия Беларуси с ПКБМ. Белорусская сторона нацелена на дальнейшее укрепление межпарламентского сотрудничества со странами Северной Европы и субрегиональными организациями.

Парламентская конференция Балтийского моря основана в 1991 году. Ее цель - развитие сотрудничества между парламентами региона Балтийского моря. Постоянными участниками являются Германия, Дания, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Россия, Финляндия, Швеция, Эстония, а также пять межпарламентских организаций (Балтийская ассамблея, Европейский парламент, ПАСЕ, ПА ОБСЕ, Северный совет). Еще 27 организаций обладают в ПКБМ статусом наблюдателя. Получить статус наблюдателя в ПКБМ намерена и Беларусь.-0-