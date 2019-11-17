Парламентские выборы в Беларуси проходят в соответствии с демократическими стандартами - сербский наблюдатель

17 ноября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Парламентская избирательная кампания проходит в Беларуси в соответствии с демократическими стандартами. Об этом сказал корреспонденту БЕЛТА сербский наблюдатель Драгомир Карич.

Он уже посетил вместе с коллегами ряд участков в Минске, сегодня планирует побывать еще на некоторых. "Избирательная кампания проходит нормально, в соответствии с европейскими демократическими стандартами, также как и в других странах Европы, - сказал Драгомир Карич. - Мы видим, что для участвующих в голосовании созданы хорошие условия и царит праздничная атмосфера".

Сербский наблюдатель отметил важность того, что в Беларуси за последние годы произошло много позитивных перемен. "Я бываю на территории Беларуси с советских времен, и ваша страна как никто другой сумела сохранить стабильность, порядок. Это видно не только на примере Минска, но и небольших городов", - подчеркнул Драгомир Карич. Он также отметил, что впервые посещающие Беларусь европейские туристы зачастую бывают удивлены, насколько бережно белорусы относятся к своей истории, экологии, поддержанию порядка. -0-