Парламентские выборы в Беларуси состоялись по 109 округам

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выборы депутатов Палаты представителей Беларуси седьмого созыва состоялись по 109 из 110 округов. Об этом сегодня журналистам сообщила председатель ЦИК Лидия Ермошина, передает корреспондент БЕЛТА.

"Выборы в Беларуси уже состоялись по 109 избирательным округам. Только один, Гродненский центральный, не дотягивает несколько процентов до 50", - сказала Лидия Ермошина.

Явка избирателей на 18.00 составила 70,72%.

В Брестской области проголосовали 69,33% избирателей от общего числа включенных в списки. В Витебской области участки для голосования посетили 76,32% избирателей, в Гомельской - 74,18%, в Гродненской - 72,36%. В Минской области явка составила 71,9%, в Могилевской - 77,63%, в Минске - 58,76%.-0-