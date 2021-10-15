15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отметил роль Беларуси в продвижении сотрудничества в СНГ в период председательства в Содружестве в текущем году. Об этом он заявил сегодня на саммите СНГ, который проходит в формате видеоконференции, передает корреспондент БЕЛТА.
"Беларусь, несмотря на целый ряд эпидемиологических ограничений, приложила максимум усилий для продвижения сотрудничества", - сказал премьер-министр.
Никол Пашинян отметил, что 30-летие СНГ - это хороший повод поделиться мнениями о результатах проведенной работы, наметить пути дальнейшего развития Содружества.
По его словам, одной из сильных сторон СНГ всегда было сотрудничество в гуманитарных вопросах, которые помимо всего прочего обеспечивают связь прошлого с будущим.
Премьер-министр также выразил поддержку со стороны Армении по вопросам, включенным в повестку дня заседания.-0-
Алиев: Азербайджан готов начать переговоры по мирному соглашению с Арменией
Пашинян подтвердил готовность Армении начать процесс демаркации и делимитации границы с Азербайджаном
Пашинян подтвердил готовность Армении начать процесс демаркации и делимитации границы с Азербайджаном
Токаев: первостепенной задачей для СНГ является наращивание торгово-экономического сотрудничества
Президент Казахстана предложил разработать в СНГ программу развития промышленных комплексов
Кыргызстан предложил под эгидой СНГ организовать гуманитарную помощь Афганистану