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15 октября 2021, 11:50

Пашинян подтвердил готовность Армении начать процесс демаркации и делимитации границы с Азербайджаном

Фото из архива
Фото из архива

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтверждает готовность своей страны начать процесс демаркации и делимитации границы с Азербайджаном. Об этом он заявил сегодня на саммите СНГ, который проходит в формате видеоконференции, передает корреспондент БЕЛТА.

"Важной задачей для достижения прочного мира является демаркация и делимитация границы между Арменией и Азербайджаном. Мы готовы начать этот процесс. И в этом вопросе также надеемся на поддержку России и других наших международных партнеров. Здесь очень важна соответствующая атмосфера для преодоления существующих преград", - сказал Никол Пашинян.

В этой связи он внес ряд конкретных предложений.

Он также отметил, что главным вопросом является подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном, а потому важно продолжать переговорный процесс в этом направлении. "Мы считаем важным восстановить переговорный процесс в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ. Сопредседатели в последнем месяце в своих заявлениях неоднократно отмечали необходимость возобновления мирного процесса по урегулированию нагорнокарабахского конфликта", - заявил Никол Пашинян.

Премьер-министр Армении также с удовлетворением отметил встречи руководителей внешнеполитических ведомств Армении и Азербайджана, которые состоялись в Нью-Йорке на полях ООН, а также накануне в Минске при посредничестве главы МИД России. "Важным шагом будет предстоящий приезд сопредседателей в регион и их визит в Нагорный Карабах", - добавил он.

Никол Пашинян еще раз подчеркнул, что его страна готова работать по всем названным направлениям. "Убеждены, что реализация всех этих задач обеспечит существенный прогресс в деле создания условий для прочного и долгосрочного мира в нашем регионе", - подчеркнул премьер-министр.

В целом же он отметил, что не считает площадку саммита СНГ удобным местом для разбирательства совместной истории Армении с Азербайджаном. Страны сейчас проводят такое разбирательство в рамках исков в международном суде в Гааге.

Реагируя на ремарку Никола Пашиняна, председательствующий на мероприятии Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал: "Спасибо, вы абсолютно правы, - СНГ не площадка для разбирательства по отдельным вопросам. Мы не имеем таких полномочий, функций. Но то, что вы с Ильхамом Гейдаровичем (Президент Азербайджана Ильхам Алиев. - Прим. БЕЛТА) проинформировали глав государств о ситуации в вашем регионе, - там живут наши друзья - и азербайджанцы, и армяне, - за это вам большая благодарность. Выстраивая политику в своих странах, мы, конечно, будем иметь в виду эту информацию".-0-

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