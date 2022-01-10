Пашинян: в ОДКБ озабочены информацией о вовлечении террористов в протесты в Казахстане

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ОДКБ озабочены информацией о вовлечении террористов в протесты в Казахстане. Об этом заявил сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, передает корреспондент БЕЛТА.
Никол Пашинян констатировал, что напряженность в зоне ответственности ОДКБ не снижается, страны продолжаются сталкиваться с новыми вызовами и угрозами. "Текущая ситуация в Казахстане вызывает у нас особую тревогу и озабоченность ввиду представления информации о вовлеченности международных террористических образований", - заявил премьер-министр Армении.
Он выразил надежду, что усилия ОДКБ поспособствуют восстановлению нормальной жизни в Казахстане в самые краткие сроки. Среди ключевых приоритетов в деятельности организации Никол Пашинян назвал укрепление механизмов кризисного реагирования.
"Ожидаем от государств - членов ОДКБ наращивания совместных усилий с целью дальнейшего совершенствования данных механизмов, что, бесспорно, послужило бы как дальнейшему развитию взаимодействия между государствами, так и укреплению соответствующих структур", - добавил глава правительства.-0-