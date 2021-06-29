Патрушев: конечная цель внешних сил - поменять государственный строй и власть в Беларуси

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конечная цель внешних сил - поменять государственный строй и власть в Беларуси. Об этом заявил сегодня журналистам секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, отвечая на вопрос корреспондент БЕЛТА.

"Их конечная цель - поменять строй и власть в Беларуси. Это мы наблюдаем в последнее время", - сказал Николай Патрушев.

Он пояснил, что сегодняшние консультации советов безопасности Беларуси и России являются плановыми. "Наши советы безопасности регулярно обмениваются мнениями о ситуации. Мы говорим об угрозах и вызовах, с которыми сталкиваются и Беларусь, и Россия. И в этот раз мы будем говорить в основном о гибридных войнах и также о региональной и международной безопасности, - рассказал Николай Патрушев. - Наряду с традиционными вызовами, как, допустим, терроризм, экстремизм, которые никуда не делись, все больше внимание мы должны уделять вопросам информационной безопасности и некоторым другим вопросам".

"С Президентом Беларуси мы обменялись мнениями и впечатлениями по этим вопросам, - продолжил он. - Наши оценки не просто близки, они полностью совпадают. Безусловно, мы объединяем и будем объединять усилия и действовать совместно против этих вызовов и угроз".

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