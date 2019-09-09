Патрушев посетит Беларусь 10 сентября

9 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев 10 сентября посетит Беларусь. Информацию об этом распространила пресс-служба аппарата Совбеза РФ, сообщает БЕЛТА.

В Минске Николай Патрушев встретится с государственным секретарем Совета безопасности Беларуси Станиславом Засем и примет участие в межведомственных белорусско-российских консультациях по безопасности.

Визит Патрушева состоится в соответствии с планом сотрудничества между аппаратами Совбезов двух стран, добавили в пресс-службе.-0-