Переговоры между Беларусью и ЕС по соглашениям о визах и реадмиссии находятся на финальном этапе

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь с оптимизмом смотрит на перспективы завершения переговоров с Европейским союзом по соглашениям об упрощении визового режима и реадмиссии. Об этом заявил сегодня журналистам заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко, передает корреспондент БЕЛТА.

За последние дни ситуация с подписанием соглашения об упрощении визового режима между Беларусью и Евросоюзом принципиально не изменилась, но стороны находятся на "позитивном треке взаимодействия". Олег Кравченко рассчитывает, что соглашение будет подписано до того момента, как стоимость шенгенской визы вырастет до 80 евро.

Этот документ идет в пакете с соглашением о реадмиссии, по которому пока еще есть вопросы. "Мы находимся, я бы сказал, уже на финальном этапе. Хотя гарантий каких-то давать не хотелось бы, потому что это двусторонний процесс. Но мы с оптимизмом смотрим на перспективы завершения переговоров", - заявил заместитель министра.

Как сообщалось, 22 марта министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил журналистам, что соглашение об упрощении визового режима между с ЕС практически готово к подписанию. Он отметил, что по документу были спорные моменты, но удалось прийти к коллегиальному решению, которое позволяет буквально в ближайшее время подписать соглашение. Однако поскольку этот документ идет в увязке с соглашением о реадмиссии, нельзя сказать, что он будет подписан в ближайшие дни.-0-

Беларусь и США могут назначить послов через год-два "Всегда есть практические вопросы, которые должны решать обе стороны, возможно, американская даже в большей степени, чем мы, потому что у них достаточно продолжительный бюрократический процесс. Но мы на пути к этому", - сказал заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко.