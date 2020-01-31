Переговоры о приоритетах партнерства Беларуси и ЕС близки к завершению - Шубель

31 января, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Переговоры о приоритетах партнерства между Беларусью и ЕС близки к завершению. Об этом заявил корреспонденту БЕЛТА глава представительства Европейского союза в Беларуси Дирк Шубель.

"На протяжении всего переговорного периода белорусская сторона подходила и подходит к этому процессу конструктивно, и мы продолжаем работать над поиском решений по оставшимся вопросам", - обратил внимание Дирк Шубель.

"Когда приоритеты партнерства будут приняты, они станут важным и беспрецедентным строительным блоком в отношениях ЕС и Беларуси. Они помогут определить политические приоритеты для следующего этапа взаимодействия и затронут не только взаимные интересы в области экономики и верховенства права, но и ситуацию с правами человека, ядерную безопасность - вопросы, которые имеют фундаментальное значение для формирования дальнейшей политики ЕС", - заявил Дирк Шубель.

Глава представительства также отметил, что приоритеты партнерства определят стратегические рамочные условия для предоставления финансовой помощи Беларуси со стороны ЕС. "С учетом этого мы надеемся на продолжение конструктивного взаимодействия всех сторон с целью скорейшего завершения переговоров", - сказал он.

Отвечая на вопрос о планируемых визитах представителей ЕС в Беларусь, Дирк Шубель рассказал: "Депутаты, представляющие делегацию Европейского парламента по связям с Беларусью, намерены посетить Минск и Гродно в конце февраля. Планируется также ряд двусторонних визитов между Беларусью и странами Европейского союза. Заинтересованность в приезде в Беларусь выразил специальный представитель ЕС по правам человека".

Кроме того, глава представительства ЕС в Беларуси коснулся темы "Восточного партнерства": "2020 год - это год конкретного оформления будущего "Восточного партнерства". В мае прошлого года начались консультации по этой теме, которые продолжались до конца октября: мы получили более 200 комментариев от широкого круга заинтересованных сторон, включая правительства, парламенты, гражданское общество, аналитические центры, частный сектор, молодежь, научные круги и международные организации. Все шесть стран-партнеров и подавляющее большинство государств ЕС представили письменные комментарии".

Дирк Шубель подчеркнул, что институты ЕС сейчас анализируют их, чтобы согласовать новые политические цели для "Восточного партнерства" на следующем саммите, который предварительно запланирован на июнь 2020 года. "Подготовка к саммиту продолжается, и у нас будет больше информации, в том числе об уровне приглашений, несколько позже", - резюмировал он.-0-