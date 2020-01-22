Переговоры о создании зоны свободной торговли между ЕАЭС и Израилем могут пройти в марте

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко в первый день своего визита в Израиль 21 января встретился со спикером Кнессета Йоэлем Эдельштейном. Об этом БЕЛТА сообщает пресс-служба нижней палаты белорусского парламента.

Визит продлится по 24 января. Владимир Андрейченко находится в Иерусалиме по поручению главы государства для участия в мероприятиях Международного форума лидеров, посвященного Дню памяти жертв холокоста и 75-й годовщине освобождения Освенцима.

Отмечая важность данных событий, Владимир Андрейченко сказал, что в белорусском парламенте чтят память евреев, боровшихся против нацизма. В их числе были депутаты Верховного Совета Белорусской ССР первого созыва Перочинский Борис Хононович и Ласко Фома Иосифович. Их имена высечены на мемориальных досках, размещенных в фойе Овального зала Палаты представителей. Белорусский спикер добавил, что копии документов о них будут переданы в Мемориальный комплекс истории холокоста "Яд Вашем".

Парламентарии также обсудили перспективы реализации договоренностей о создании зоны свободной торговли между Израилем и ЕАЭС. Образование подобной зоны отвечает интересам двух народов и позволит более эффективно решать вопросы, направленные на обеспечение экономического благосостояния и социальной защиты. По словам Владимира Андрейченко, "белорусское председательство в ЕАЭС в 2020 году открывает в этом плане окно возможностей". Политик пояснил, что шестой раунд переговоров по заключению Соглашения о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Государством Израиль планируется провести в марте 2020 года в Москве.

Во время встречи была подчеркнута необходимость более тесного взаимодействия в международных организациях, в частности в ПА ОБСЕ. Важным направлением этой работы должно стать противодействие любым попыткам пересмотра итогов войны и искажения исторической правды.

Стороны рассмотрели перспективы развития двустороннего межпарламентского сотрудничества. Владимир Андрейченко отметил продуктивный характер взаимодействия созданных групп дружбы. В настоящее время в Национальном собрании идет процесс обновления состава рабочей группы по двустороннему сотрудничеству и выразил надежду, что после парламентских выборов, которые пройдут в Израиле в марте этого года, в Кнессете 23-го созыва также будет сформирована Лига межпарламентской дружбы "Израиль-Беларусь".

"Нам необходимо активно использовать потенциал парламентской дипломатии для наращивания торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия", - убежден председатель Палаты представителей. Он предложил подключать депутатов к работе белорусско-израильского комитета по торговому и экономическому сотрудничеству.

Отмечая важность региональных связей, Владимир Андрейченко привел пример позитивного опыта развития побратимских взаимоотношений между белорусскими и израильскими городами. Такие связи установлены между восемью парами городов. Он подчеркнул важность реализации проектов по сохранению мест исторической памяти, связанных с совместным проживанием белорусского и еврейского народов на территории нашей республики. С Витебщиной, например, связана жизнь основателя современного иврита Элиэзера Бен-Йегуды.

Спикеры обсудили и перспективы сотрудничества в областях науки, инноваций, медицины, сельского хозяйства и туризма.

По завершении встречи председатель Палаты представителей оставил запись в Книге почетных гостей Кнессета, отметив, что "двусторонние межпарламентские связи базируются на многовековой истории взаимоотношений наших дружественных народов на белорусской земле, которая стала колыбелью для трех президентов и трех премьер-министров Государства Израиль, видных еврейских мыслителей, религиозных деятелей и основателя современного иврита. Еще одним напоминанием об общих страницах истории является один из символов Кнессета - Зал Марка Шагала, уроженца белорусского Витебска".-0-

Белорусы всегда будут воспринимать кровавые события холокоста как личную трагедию - Андрейченко Спикер отметил, что Вторая мировая война унесла жизни каждого третьего жителя Беларуси, коренным образом изменив сложившийся за века национально-этнический состав населения страны.

Фото Палаты представителей