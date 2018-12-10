Переговоры вице-премьеров Беларуси и России пройдут 11 декабря в Москве

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Переговоры вице-премьеров Беларуси и России Игоря Ляшенко и Дмитрия Козака пройдут 11 декабря в Москве. Эту информацию корреспонденту БЕЛТА подтвердили в пресс-службе белорусского правительства.
Как сообщалось ранее, стороны намерены обсудить вопрос о компенсации потерь белорусской экономики из-за налогового маневра в нефтяной отрасли Российской Федерации. Планируется, что алгоритм компенсаций белорусской стороне будет выработан до 15 декабря.-0-
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