ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 2 марта 2020
Минск Сплошная облачность +4°C
Версия для слабовидящих
Новости
21:01 Имена представителей Беларуси на "Славянском базаре в Витебске - 2020" назовут в прямом телеэфире Культура
20:48 Воронюк: конкурс "100 идей для Беларуси" дает молодежи возможность реализовать уникальные проекты Общество
20:42 Перспективы достижения Целей устойчивого развития обсудили в МИД Беларуси Политика
20:30 Команда Минского областного кадетского училища победила на слете патриотов "Равнение на Победу" Регионы
20:27 Экстренное заседание Совета ЕС по ситуации с мигрантами запланировано на 4 марта В мире
20:12 В соглашение о поставках газа в Беларусь из России внесены и подписаны изменения Экономика
20:01 БГК имени Мешкова разгромил "Пекин" в первом матче 1/8 финала SEHA-лиги Спорт
19:39 Дни скидок пройдут в торговле Минска в марте Регионы
19:34 Исполком УЕФА утвердил места финалов европейских кубковых турниров Спорт
19:26 Азербайджанская Socar может поставить в Беларусь в 2020 году до 1 млн т нефти - "Белнефтехим" Экономика
19:25 "Белнефтехим" не исключает реверсных поставок нефти через Польшу по "Дружбе" до конца года Экономика
18:57 Белорусская гимнастка Екатерина Галкина завоевала серебро турнира серии Гран-при в Эстонии Спорт
18:38 В ЕЭК сменился министр по торговле Экономика
18:25 Горячая телефонная линия по вопросам коронавирусной инфекции открыта для жителей Минска Регионы
18:14 В Словении умер художник-бунтарь и концептуалист Улай В мире
18:11 Беларусь заинтересована в долгосрочном контракте на поставку азербайджанской нефти - Румас Экономика
18:06 Бюджет ФСЗН за 2019 год исполнен с профицитом за счет взносов на профпенсии Общество
18:05 Март в Беларуси ожидается теплее обычного Общество
18:03 Перепрофилирование коек в медучреждениях связано с сезонным подъемом ОРИ - Минздрав Общество
18:01 Витебчанин под видом строителя выманил более Br13 тыс. Происшествия
17:57 В Минской области с аукционов чаще всего покупают объекты со скидкой 80% Регионы
17:52 Беларусь ограничивает ввоз птицы из регионов Польши и Вьетнама из-за птичьего гриппа Экономика
17:50 Спиваков: приезжаю в Беларусь, как к себе домой Культура
17:45 ВОЗ отмечает оперативность и открытость Беларуси при реагировании на коронавирус Общество
17:42 VI Международный фестиваль "Владимир Спиваков приглашает…" пройдет в Беларуси 3-9 марта Афиша
17:36 В Беларуси зарегистрированы три случая коронавируса - Минздрав Общество
17:29 Белорусские аграрии приступили к весенним полевым работам Экономика
17:16 Беларусь и Эстония приступили к реализации договора о соцобеспечении Общество
17:09 В четырех районах Могилевской области началась посевная Регионы
17:03 Следователи выясняют обстоятельства разбойного нападения на банк в Гомельском районе Происшествия
Все новости
Все новости
Политика
02 марта 2020, 20:42

Перспективы достижения Целей устойчивого развития обсудили в МИД Беларуси

Фото МИД
Фото МИД

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопросы работы Беларуси в области достижения Целей устойчивого развития рассмотрены сегодня во время круглого стола с участием министра иностранных дел Владимира Макея, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.

В мероприятии также участвовали заместитель председателя Совета Республики Анатолий Исаченко, назначенный 13 февраля национальным координатором по достижению Целей устойчивого развития, и Марианна Щеткина, ранее занимавшая эту должность, а также постоянный координатор ООН в Беларуси Иоанна Казана-Вишневецкий и руководители представительств Программы развития ООН, Детского фонда ООН и Фонда ООН в области народонаселения в Беларуси.

Были затронуты перспективы совместной деятельности национальных и зарубежных партнеров в контексте выполнения Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Обсуждены вопросы координации национальных усилий, международного сотрудничества, разработки совместных с ООН программных документов по тематике устойчивого развития.

Министр иностранных дел, поздравляя Анатолия Исаченко с назначением, подчеркнул важность сохранения преемственности в работе по достижению ЦУР на национальном уровне. Он отметил, что возложение функций национального координатора на парламентария высокого уровня позволило расширить круг участников взаимодействия в сфере устойчивого развития. Владимир Макей заверил нового нацкоординатора в готовности МИД оказывать ему необходимое содействие, а также вручил Марианне Щеткиной нагрудный знак отличия органов дипломатической службы "Партнерство" - за обеспечение системной работы в сфере устойчивого развития, вклад в международное сотрудничество и укрепление позитивного имиджа Беларуси на международной арене.

В 2015 году государства - члены ООН приняли повестку дня в области устойчивого развития до 2030 года, которая включает в себя список из 17 Целей устойчивого развития (ЦУР). Они направлены на ликвидацию бедности и голода, борьбу с неравенством и несправедливостью, решение проблем, связанных с климатическими изменениями. Повестка-2030 - это комплексная стратегия повышения качества жизни людей, развития и потребления без ущерба для будущих поколений. Все 17 целей адаптируются и для Беларуси. Над этим работают национальный координатор по достижению ЦУР, Совет по устойчивому развитию (куда входят представители всех госорганов), партнерская и другие группы, гражданское общество и международные организации. Все их предложения будут отражены в Национальной стратегии устойчивого развития на период до 2035 года. Программные документы, законодательные акты также будут опираться на цели Повестки-2030.-0-

Фото МИД

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Исаченко Макей МИД Щеткина
Новости рубрики Политика
Международные наблюдатели от МПА СНГ на открытии избирательных участков. Фото МПА СНГ Наблюдатели от МПА СНГ ведут мониторинг на парламентских выборах в Таджикистане
Андрей Равков и Артур Михальский Беларусь и Польша обсудили сотрудничество в сфере безопасности
Во время встречи. Фото посольства Беларуси в России Беларусь и Сьерра-Леоне обсуждают конкретные проекты взаимодействия
Андрей Савиных. Фото из архива Савиных: любые выгодные лишь одной стране решения - мина замедленного действия под ЕАЭС
Фото из архива Мясникович: мы не должны допустить даже элементов дезинтеграции в ЕАЭС
Михаил Мясникович Мясникович: стратегия развития ЕАЭС до 2025 года предполагает снятие всех барьеров и ограничений
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко: белорусы выбрали путь социального диалога, и мы не раз убеждались в его перспективности
Беларусь заинтересована в долгосрочном контракте на поставку азербайджанской нефти - Румас
Теплая дождливая погода ожидается в Беларуси на этой неделе
Прощай, зима – весне дорогу! В столичном комплексе "Маяк Минска" отметили Масленицу
Топ-новости
В Беларуси зарегистрированы три случая коронавируса - Минздрав
В соглашение о поставках газа в Беларусь из России внесены и подписаны изменения
Руководители госорганов в марте проведут приемы граждан в Совмине
"Белнефтехим" не исключает реверсных поставок нефти через Польшу по "Дружбе" до конца года
Прошедшая зима в Беларуси была самой теплой за всю историю метеонаблюдений
Караев вручил нагрудные знаки за содействие милиции
Горячая телефонная линия по вопросам коронавирусной инфекции открыта для жителей Минска
Дни скидок пройдут в торговле Минска в марте
"Белпочта" предлагает бесплатно отправить открытку к 8 Марта
К 75-летию Великой Победы. Женщины и война. Архивные фото БЕЛТА
Минск в 2021 году впервые примет Конгресс УЕФА
Победителями и призерами московской олимпиады по программированию стали 15 белорусских школьников
Беларусь и Эстония приступили к реализации договора о соцобеспечении
Белорусская гимнастка Екатерина Галкина завоевала серебро турнира серии Гран-при в Эстонии
Дожди и до +15°С ожидается в Беларуси 3 марта
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
курсы курсы
гороскоп гороскоп
погода погода
Темы Все темы
Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней" Парламент 7.0: Новый импульс Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.