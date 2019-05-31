Перспективы развития белорусско-американского межрегионального сотрудничества обсудили в МИД

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко 31 мая в Минске встретился с членом Кворума двенадцати апостолов Церкви Иисуса Христа святых последних дней Рональдом Расбэндом, сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.
Во встрече также приняли участие президент Церкви по региону Восточной Европы Джеймс Мартино и сотрудники регионального представительства Церкви.
"Стороны обсудили перспективы развития белорусско-американского межрегионального сотрудничества, а также возможности для двустороннего взаимодействия в гуманитарной сфере", - проинформировали в МИД.-0-
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