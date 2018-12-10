Перспективы развития сотрудничества по линии Беларусь-НАТО обсуждены в Минске

10 декабря, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Перспективы развития сотрудничества по линии Беларусь-НАТО обсуждены сегодня в Министерстве иностранных дел Беларуси, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

Накануне третьего раунда консультаций экспертов Беларуси и НАТО по мерам доверия и безопасности состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Беларуси Андрея Дапкюнаса с директором Центра по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению оружия массового уничтожения международного секретариата НАТО Уильямом Альберком.

Стороны обменялись мнениями о ходе и перспективах развития сотрудничества по линии Беларусь-НАТО и отметили возрастающую важность работы специалистов Беларуси и НАТО на экспертном уровне по разработке и реализации мер укрепления доверия и безопасности.

Заместитель министра разъяснил обеспокоенность Беларуси ростом региональной и глобальной напряженности и все большим распространением в мире атмосферы взаимного подозрения и враждебности. Андрей Дапкюнас подчеркнул, что ответственное постоянное взаимодействие практиков, работающих в сфере международной безопасности, создает незаменимый фундамент для лучшего взаимопонимания и постепенного восстановления былого уровня доверия и сотрудничества в области международной безопасности.-0-