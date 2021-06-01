Перспективы развития военного сотрудничества Беларуси и Катара обсудили в Минске

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1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске состоялась встреча начальника Департамента международного военного сотрудничества генерал-майора Олега Воинова с генерал-майором Салимом Фагадом Аль-Хабаби, начальником Центра военных парадов Вооруженных Сил Государства Катар. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.
Стороны обсудили состояние и перспективы развития двустороннего военного сотрудничества. Делегация также посетила Минскую военную комендатуру, где наблюдала за тренировкой и показательным выступлением военнослужащих сводной роты почетного караула.
Катарская военная делегация во главе с генерал-майором Салимом Фагадом Аль-Хабаби находится в Беларуси с официальным визитом с 30 мая по 3 июня.-0-