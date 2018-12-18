Перспективы сотрудничества Беларуси и Швейцарии обсуждены в Минске

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередной раунд политических консультаций между Министерством иностранных дел Беларуси и Федеральным департаментом иностранных дел Швейцарии состоялся сегодня в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

Белорусскую делегацию возглавил замминистра иностранных дел Олег Кравченко, швейцарскую - заместитель госсекретаря Федерального департамента иностранных дел Кристина Марти Ланг.

Стороны обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, гуманитарной и иных областях, взаимодействие в рамках международных организаций, вопросы защиты прав человека и региональной безопасности. Глава делегации Швейцарии также встретилась с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем.

В этот же день Олег Кравченко и Кристина Марти Ланг приняли участие в совместном мероприятии с Европейским институтом мира по тематике медиации и превентивной дипломатии. Замминистра подчеркнул растущую роль превентивных мер в предотвращении кризисных ситуаций и важность взаимодействия партнеров в этой сфере. Олег Кравченко ознакомил участников с подходами Беларуси в сфере урегулирования конфликтов, подчеркнул роль нашей страны в укреплении региональной безопасности.

В дискуссиях также приняли участие представители Европейского института мира, МИД, ряда государственных органов Беларуси и профессорско-преподавательского состава факультета международных отношений БГУ.-0-

Фото МИД