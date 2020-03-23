Перспективы военных контактов с США обсудили в Минобороны

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Перспективы развития военных контактов с США обсудили сегодня в Министерстве обороны Беларуси, сообщили БЕЛТА в оборонном ведомстве.

В Минобороны состоялась протокольная встреча с американской стороной. Министр обороны генерал-майор Виктор Хренин встречался с временным поверенным в делах США в Беларуси Дженифер Мур.

"Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной безопасности, а также обсудили перспективы развития военных контактов", - проинформировали в Минобороны.-0-