Перспективы "Восточного партнерства" в предстоящие 10 лет обсудили в Братиславе

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко принял сегодня участие во встрече глав внешнеполитических ведомств стран - участниц Вышеградской группы и инициативы "Восточное партнерство" в Братиславе (Словакия). Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД.

В мероприятии также участвовали министр иностранных дел председательствующей в ЕС Румынии Теодор Мелешкану, европейский комиссар по Европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС Йоханнес Хан и генеральный секретарь Европейской службы внешних действий Хельга Шмид. Во время министерской встречи состоялось обсуждение итогов реализации и перспектив "Восточного партнерства" в предстоящее десятилетие, рассмотрен вклад инициативы в укрепление региональной безопасности, развитие взаимосвязанности, инфраструктуры, энергетики, контактов между людьми.

Олег Кравченко отметил важность дальнейшего развития "Восточного партнерства" как гибкой, прагматичной и неконфронтационной инициативы, ориентированной на достижение экономически значимых результатов в различных областях в интересах граждан.

Заместитель министра акцентировал необходимость наращивания проектного сотрудничества в сферах транспорта, энергетики, связи, цифровой экономики в целях повышения взаимосвязанности между ЕС и странами-партнерами. Олег Кравченко призвал Европейский союз к началу переговоров по заключению базового договора с Беларусью.-0-