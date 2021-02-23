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23 февраля 2021, 18:20

Перспективы взаимодействия Беларуси и ПРООН обсудили в МИД

Фото МИД
Фото МИД

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра иностранных дел Беларуси Сергей Алейник встретился с постоянным представителем Программы развития ООН в стране Александрой Соловьевой. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

"Стороны обсудили актуальное состояние и перспективы взаимодействия Беларуси и ПРООН, в том числе в реализации национальных приоритетов в социально-экономической сфере, а также активизации совместных усилий по минимизации последствий распространения коронавирусной инфекции в нашей стране", - говорится в сообщении Министерства иностранных дел.

Собеседники также договорились продолжить сотрудничество в достижении Беларусью Целей устойчивого развития, развитии зеленой экономики, восстановлении пострадавших от аварии на ЧАЭС регионов.-0-

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