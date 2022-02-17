Перцов: Беларусь находится в эпицентре информационной гибридной войны

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь находится в самом эпицентре информационной гибридной войны, заявил министр информации Владимир Перцов, передает корреспондент БЕЛТА,

"Сегодня Беларусь находится в самом эпицентре информационной гибридной войны. Информационная безопасность становится главной болевой точкой", - сказал Владимир Перцов.

Во время заседания

По его словам, на передовой этой информационной войны находятся журналисты. "В преддверии референдума это противоборство возросло, поскольку были выделены деньги. Это видно по продвижению деструктивного контента, по продвижению лжи на всех цифровых платформах", - отметил министр.

Сегодня проходит заседание коллегии Министерства информации по итогам работы отрасли в 2021 году и основных задачах ведомства на 2022-й. Она проходит в комбинированном формате: офлайн - в Доме прессы в Минске, представители регионов подключились к общению онлайн.-0-