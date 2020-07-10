Перцов: геополитика - это не про любовь и не про дружбу, а про реализацию интересов своей страны

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Геополитика - это не про любовь и не про дружбу, а про реализацию интересов своей страны. Такое мнение в эфире программы "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1" выразил директор представительства МТРК "Мир" в Беларуси Владимир Перцов, сообщает БЕЛТА.

Во время передачи показали отрывок выступления Президента Беларуси Александра Лукашенко на недавней встрече с представителями крупнейших СМИ. Отвечая на вопросы, глава государства заявил, что на мировой арене для Беларуси нет "наших", есть только партнеры, с которыми совпадают интересы в каких-то отраслях. "Чем сейчас характерен мир? Идет передел мира. Не дележка, а передел. И в этой ситуации главное - ответить на вопрос, где наше место", - подчеркнул он.

"Несмотря на непростые переговоры, которые идут с Российской Федерацией, несмотря на процесс контактов с Евросоюзом, почему он сказал так, как думает? Он не собирается ни перед кем заигрывать и лицемерить, и он еще раз подтвердил то, что для него превыше всего интересы Беларуси и тех граждан, которые здесь живут", - заявил директор - главный редактор издательского дома "СБ. Беларусь сегодня" Дмитрий Жук, комментируя слова Президента.

В свою очередь Владимир Перцов отметил, что геополитика - это не про любовь и не про дружбу, а про реализацию интересов своей страны. "Что на протяжении многих лет делает Президент нашей страны, в этом его упрекнуть невозможно", - заявил он.

Заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей и лидер ЛДПБ Олег Гайдукевич констатировал, что каждая страна думает о своем народе и своих национальных интересах, Беларусь здесь не исключение. "Но это не значит, что мы не должны быть в интеграционных образованиях, что союз (Беларуси и России. - Прим. БЕЛТА) - это плохо, что ЕАЭС - это плохо. Это просто значит, что мы должны помнить о себе и отстаивать свои интересы", - подчеркнул политик.-0-