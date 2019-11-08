Перцов: конструктивность позиции кандидатов в депутаты - важнее всего

8 ноября, Минск /Корр.БЕЛТА/. Неважно, какую партию представляет тот или иной кандидат в депутаты. Главное - конструктивность его позиции. Такое мнение в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1" высказал директор представительства МТРК "Мир" в Беларуси Владимир Перцов, сообщает БЕЛТА.

Владимир Перцов отметил, что в риторике ОБСЕ его всегда смущают слова о "провластных" и "оппозиционных" кандидатах. Такое деление ему кажется по определению неправильным. "Мы говорим о конструктивных кандидатах, об их конструктивной позиции, с чем они идут к людям, какую программу они несут", - подчеркнул он.

"На основании этого за них будут голосовать и уже неважно, какую партию они представляют", - считает директор представительства МТРК "Мир" в Беларуси.

Он обратил внимание, что наблюдатели от ОБСЕ в своих итоговых документах все время ссылаются на некие европейские стандарты. "Мы рады им соответствовать, но покажите где все эти нормы прописаны", - задался вопросом Владимир Перцов и другие участники программы.-0-