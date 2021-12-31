Перцов: война в Европе нужна тем, кто сидит "в домике" за океаном

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Война в Европе нужна тем, кто сидит "в домике" за океаном. Такое мнение высказал министр информации Беларуси Владимир Перцов в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Война нужна тем, кто сидит "в домике" за океаном. Им было неплохо в прошлом веке, когда европейские страны были разорены, разделены. И тогда многие страны стали под протекторат тех, кто сейчас, кроме доллара, не имеет никаких реальных рычагов (и то теряет уже) влияния нам мир. Сами они (США. - Прим. БЕЛТА) воевать не хотят. Они хотят создавать управляемые государства, управляемые правительства, при помощи которых сеять и проводить свою политику", - подчеркнул Владимир Перцов.

Министр выразил надежду, что в наступающем 2022 году Запад и Восток смогут посмотреть друг на друга как на друзей и не допустить, чтобы ситуация накалилась до такой степени, что привела бы к жертвам с обеих сторон.

В том, что мир вступает в новый год с угрозой войны, убежден и председатель правления Белорусского общества "Знание" Вадим Гигин. "Мир раскачан, и эти слова "война", "военная истерия" сейчас произносятся так часто, как никогда за последние, возможно, лет 30. К сожалению, мы находимся в таких обстоятельствах", - сказал он.

"Слово "война" звучит настолько часто, что мы уже перестаем обращать на него внимание. То есть привыкаем, а вот это уже беда. Надеюсь, что не дойдет до горячей войны", - добавил в свою очередь директор - главный редактор издательского дома "Беларусь сегодня" Дмитрий Жук.-0-

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