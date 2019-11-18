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Новости темы "Парламентские выборы в Беларуси - 2019"
18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первая сессия обеих палат обновленного белорусского парламента откроется 6 декабря. Об этом сообщила сегодня журналистам председатель ЦИК Лидия Ермошина, передает корреспондент БЕЛТА.
Палата представителей седьмого созыва соберется на первое заседание утром, в 10.00, а Совет Республики - в 14.00, 6 декабря, проинформировала председатель Центризбиркома.
"Для Совета Республики - это крайний день. Выборы в него прошли 7 ноября. Мы до 7 декабря должны открыть первую сессию", - сказала Лидия Ермошина.
ЦИК подведет итоги выборов 22 ноября.-0-