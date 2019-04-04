Первая встреча Группы "друзей инвестиций" в ЦУР запланирована на вторую половину 2019 года

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первая встреча Группы "друзей инвестиций" для достижения Целей устойчивого развития состоится во второй половине 2019 года. Об этом договорились сегодня на встрече постоянный представитель Беларуси в Женеве Юрий Амбразевич и Генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Мукиса Китуи, сообщили БЕЛТА в постоянном представительстве Беларуси при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве.

Юрий Амбразевич отметил активизацию сотрудничества Беларуси с ЮНКТАД в 2018 и нынешнем годах. Он позитивно оценил совместную работу в сферах инвестиций, электронной торговли, политики в области конкуренции и стандартов бухгалтерского учета и отчетности. Кроме того, постпред выразил заинтересованность в продвижении инициативы Беларуси по созданию на базе ЮНКТАД Группы "друзей инвестиций" для объединения усилий международного сообщества в Женеве и международного бизнеса для достижения Целей устойчивого развития.

Мукиса Китуи в свою очередь поблагодарил Беларусь за активное взаимодействие с ЮНКТАД, в том числе за продвижение региональной повестки дня в ходе недавней Недели электронной торговли и Всемирного инвестиционного форума ЮНКТАД, который состоялся в октябре 2018 года. Генеральный секретарь предложил провести первую встречу Группы "друзей инвестиций" в ЦУР во второй половине текущего года, а также подтвердил готовность ЮНКТАД к дальнейшему содействию странам со средним уровнем дохода.

В 2015 году государства - члены ООН приняли повестку дня в области устойчивого развития до 2030 года, которая включает в себя список из 17 Целей устойчивого развития (ЦУР). Они направлены на ликвидацию бедности и голода, борьбу с неравенством и несправедливостью, решение проблем, связанных с климатическими изменениями. Повестка-2030 - это комплексная стратегия повышения качества жизни людей, развития и потребления без ущерба для будущих поколений. Все 17 Целей адаптируются и для Беларуси.-0-