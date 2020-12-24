Первое почетное консульство Беларуси открылось в Боснии и Герцеговине

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Церемония официального открытия первого почетного консульства Беларуси в Боснии и Герцеговине состоялась сегодня в городе Пале. Об этом БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси в Венгрии.

Во время церемонии посол Беларуси в Венгрии и по совместительству в Боснии и Герцеговине Александр Пономарев вручил консульский патент почетному консулу Беларуси в Боснии и Герцеговине Неделько Элеку.

Как пояснили в дипмиссии, консульский округ первого почетного консульства включает всю территорию этого государства. Деятельность почетного консульства Беларуси в Боснии и Герцеговине будет главным образом сориентирована на активизацию двустороннего торгово-экономического сотрудничества, популяризацию белорусской культуры и туристического потенциала республики.

В церемонии также приняли участие министр внешней торговли и экономических отношений Боснии и Герцеговины Сташа Кошарац, руководство города Пале, представители бизнеса.-0-

Фото посольства Беларуси в Венгрии