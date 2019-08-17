Первую миссию международных наблюдателей на выборах в Беларуси аккредитуют 4 сентября

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первая миссия международных наблюдателей на парламентских выборах в Беларуси будет аккредитована 4 сентября. Об этом сегодня журналистам сообщила председатель Центризбиркома Лидия Ермошина, передает корреспондент БЕЛТА.

"Это миссия Исполкома СНГ", - уточнила Лидия Ермошина. Уже запланирована встреча главы ЦИК с председателем Исполнительного комитета - исполнительным секретарем СНГ Сергеем Лебедевым, на которой будут вручены первые удостоверения.

"Кроме того, насколько я знаю, в Министерство иностранных дел поступило сообщение о желании прибыть в нашу страну миссии по оценке потребностей со стороны БДИПЧ ОБСЕ. Это пока технический персонал", - сказала Лидия Ермошина. От результатов их работы будет зависеть численность состава миссии от ОБСЕ на выборах.

Республиканское общественное объединение "Белая Русь" сегодня в Минске проводит форум, посвященный выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва. В столице собрались около 300 активистов общественного объединения со всей страны.

Во время форума проходит семинар, на котором обсуждается роль общественных объединений в избирательной системе Беларуси. В нем приняла участие Лидия Ермошина. Она рассказала об особенностях нынешней избирательной кампании, ее основных этапах.

Пройдет также расширенное заседание Республиканского совета "Белой Руси", где будет обсуждаться участие общественного объединения в выборах.

Как сообщалось, Беларусь направила приглашения наблюдать за парламентскими выборами таким международным организациям, как ПА ОБСЕ, Исполком СНГ, Шанхайская организация сотрудничества. В планах было направить приглашения также в ЦИК России, Украины, Молдовы, Армении, Грузии, Азербайджана, Кыргызстана, Казахстана и во Всемирную ассоциацию организаторов выборов, которая базируется в Республике Корея.-0-