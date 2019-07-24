Первый официальный визит Мирзиеева в Минск состоится с 31 июля по 1 августа

24 июля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Первый официальный визит Президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Минск состоится с 31 июля по 1 августа. Об этом сообщил на брифинге Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана в Беларуси Насирджан Юсупов, передает корреспондент БЕЛТА.

Дипломат отметил, что сейчас идет активная подготовка к мероприятию. "Накануне и во время официального визита главы Узбекистана мы совместно с белорусскими партнерами организуем в Минске ряд мероприятий. В их числе Форум регионов Беларуси и Узбекистана, выставка национальной продукции "Сделано в Узбекистане", открытие бюста великого узбекского поэта и мыслителя Алишера Навои и Дни культуры Узбекистана", - рассказал посол.

Насирджан Юсупов выразил уверенность, что предстоящий официальный визит главы Узбекистана в Беларусь "позволит поднять двустороннее сотрудничество на качественно новый, более высокий уровень".

Наряду с этим посол напомнил о важности состоявшегося в сентябре 2018 года официального визита в Узбекистан Президента Беларуси Александра Лукашенко, который "открыл новую страницу в истории белорусско-узбекистанских отношений и наполнил их практическим содержанием".

Как ожидается, на переговорах в Минске будут рассмотрены итоги достигнутых на высшем уровне в Ташкенте договоренностей и намечены перспективы дальнейших двусторонних контрактов. -0-