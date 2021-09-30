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Политика
30 сентября 2021, 11:18

Первый вице-премьер о железном братстве Беларуси и КНР, работе послом в Пекине и чему можно поучиться у китайских друзей

Николай Снопков. Фото из архива
Николай Снопков. Фото из архива

72-я годовщина провозглашения Китайской Народной Республики отмечается 1 октября. Это значимое события и для Беларуси, поскольку наши страны развивают отношения доверительного всестороннего стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества. Первый вице-премьер, экс-посол Беларуси в Китае, сопредседатель Белорусско-Китайского межправительственного комитета по сотрудничеству Николай Снопков в интервью корреспонденту БЕЛТА рассказал о значимых белорусско-китайских проектах, поддержке стран в трудный коронавирусный период, железном братстве и о том, чему можно поучиться у китайских друзей.

- Николай Геннадьевич, как в целом вы оцениваете развитие сотрудничества между Беларусью и Китаем на этом этапе?

- Обращусь к китайской мудрости, высказанной председателем КНР Си Цзиньпином на форуме стран БРИКС: "Мудрый человек всегда приводит свое поведение в соответствие с велением времени и определяет подходы к решению вопросов с учетом конкретной ситуации".

Могу с уверенностью сказать, что благодаря мудрости, большому опыту, и конечно, сложившейся дружбе наших лидеров - Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко и Председателя КНР Си Цзиньпина - развитие сотрудничества между нашими странами никогда не останавливалось. Наши отношения, можно сказать, живые, находятся в постоянной динамике, быстро адаптируются под новые реалии. Мы находимся в регулярном поиске новых направлений и проектов, совместно преодолеваем любые трудности, поддерживаем друг друга.

Сегодня отношения Беларуси и Китая не на словах, а на деле носят поистине стратегический характер.

В сложное время борьбы с пандемией коронавируса наши страны показали образцовый характер взаимодействия. Оказали взаимную помощь в предоставлении медикаментов, поддерживали друг друга на уровне простых граждан. В текущем году в Беларусь из Китая поступило в общей сложности почти 2 млн доз вакцины против коронавирусной инфекции.

Несмотря на вирус, в 2020 году товарооборот достиг очередного максимума, а Китай впервые в истории стал вторым по величине торговым партнером Беларуси.

Наша страна активно участвует в реализации проекта "Пояс и путь", способствуя увеличению грузовых железнодорожных перевозок вдоль стран - участниц инициативы. Успешно развивается наш ключевой проект - Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень".

Кроме того, реализуются значимые проекты в военно-технической сфере. Совсем недавно дан старт Году регионов Беларуси и Китая.

Оба государства эффективно взаимодействуют в рамках международных и региональных организаций, поддерживают друг друга по всем ключевым вопросам. Китай никогда не выставлял нам никаких условий. У нас единые позиции на международных площадках. Мы не приемлем вмешательства во внутренние дела наших государств, выступаем за суверенитет и территориальную целостность как гаранты поступательного и независимого развития Беларуси и Китая. Так что смело оцениваю наше сотрудничество как железную, никогда не ржавеющую дружбу и партнерство при любой погоде.

- По вашему мнению, отдалил ли COVID-19 наши страны друг от друга?

- Отнюдь нет. Более того, мы заметно сблизились с Китаем за этот период. Это и закономерно, когда настоящие друзья и партнеры сталкиваются с общей угрозой и совместными усилиями не на словах, а на деле преодолевают ее. В самые критичные периоды борьбы с COVID-19 обе страны нашли возможность поддержать друг друга, в том числе и посредством направления гуманитарной помощи.

Пусть где-то и вынужденно, но у нас появилось еще больше сфер взаимных интересов, и по многим направлениям мы качественно повысили уровень взаимодействия, обнаружив там пробелы. К примеру, это медицина, логистика, сотрудничество на международных площадках.

В сфере здравоохранения, начиная с безусловно важных для страны направлений, таких как закупка вакцины, тестов, средств защиты, мы постепенно подошли к более стратегическим направлениям - созданию медицинского кластера в индустриальном парке "Великий камень", развитию в Беларуси пилотных проектов по продвижению китайской медицины в странах ЕАЭС и Европы.

Сейчас завершаем регистрацию для экстренного применения капсул традиционной китайской медицины "Цинъи", показавших свою эффективность в лечении и профилактике коронавируса.

На международной площадке мы с Китаем активно выступаем за важность принятия совместных конструктивных мер по борьбе с COVID- 19 вместо малоэффективных попыток найти виноватых в появлении этого вируса и его политизации.

Я поддерживаю регулярный контакт с моими визави в Китае и в то же время с сожалением признаю, что личного общения действительно не хватает. Очень рассчитываю на скорейшее возобновление личных контактов на всех уровнях.

- В чем выражалась поддержка Китая в период эпидемии и в целом в этот сложный для нашей страны период?

- Так вышло, что мой приезд в Пекин в начале 2020 года и пребывание в Китае в должности посла Беларуси пришлись на период активной борьбы с распространением новой, неизвестной на то время коронавирусной инфекции.

Лично был свидетелем, как Китай сплоченно противостоял эпидемии, а затем начал помогать другим странам, столкнувшимся с этой бедой.

Друзья познаются в беде, а в трудные времена друзья становятся братьями. Именно так показали себя отношения между нашими странами в тот сложный для всех период. Узнав о проблемах у дружественного китайского народа, Президент Республики Беларусь принял незамедлительное решение направить в Китай два самолета с белорусской гуманитарной помощью, которые 30 января и 6 февраля 2020 года доставили в Пекин около 40 т медикаментов и защитных средств.

Когда COVID-19 приобрел масштаб пандемии, распространившись по всему миру, в том числе и в Беларуси, более 20 китайских провинций, компании-партнеры и даже обычные граждане предоставили гуманитарную помощь нашей стране для борьбы с коронавирусом. Это было время, когда защитных, лекарственных средств действительно не хватало, поэтому так своевременна и важна была поддержка.

Наши страны поддерживают друг друга и на международной арене по чувствительным для нас вопросам повестки, мы вместе отстаиваем близкие нам по духу и времени ценности. Китай твердо поддерживает Беларусь в защите национального суверенитета и достоинства, выступает против неоправданных односторонних санкций и вмешательства в ее внутренние дела.

Активизированы многие направления двустороннего сотрудничества, включая торговлю. Как результат, Китай уже №2 в нашем внешнеторговом обороте. Экспорт в Китай динамично прирастает, за 7 месяцев текущего года темп составил 121%. При этом он стал диверсифицированным и уже не настолько привязан к монопозициям, как ранее, когда калийные удобрения составляли более 2/3 в объемах.

Сейчас доля пищевой и сельхозпродукции в объеме белорусского экспорта в Китай составляет 40% и уже превышает соответствующую долю калийных удобрений.

Рассматриваем новые проекты с Китаем в нефтехимической, медицинской и других сферах, реализация которых внесет положительный вклад в развитие белорусской экономики и создание новых рабочих мест в регионах.

В планах также реализовать комплексный проект финансовой устойчивости и повышения уровня жизни населения, надеемся здесь на поддержку Китая, соответствующие переговоры уже ведутся.

Пока одни страны говорят с нами языком ультиматумов, Китай своими действиями демонстрирует готовность к равноправному и честному диалогу и сотрудничеству с нашей страной. Такого же принципа Китай придерживается и по отношению ко всему миру, конкретными делами подтверждая реализацию инициативы Си Цзиньпина о построении сообщества единой судьбы человечества. К сожалению, не все это понимают и принимают, предпочитая сиюминутные выгоды и преследуя свои корыстные интересы.

- Николай Геннадьевич, почему было решено объявить Год регионов Беларуси и Китая и чего ожидать по итогам?

- Мощный импульс развитию межрегиональных связей между нашими странами придал форум регионов, проведенный в мае 2015 года с личным участием глав государств - Александра Лукашенко и Си Цзиньпина. К 2021 году каждая из белорусских областей и столица установили побратимские связи как минимум с двумя и более провинциями Китая. В КНР насчитывается 34 административные единицы так называемого первого уровня, у нас - 6 областей и Минск.

Мы планомерно переходим от количественного наполнения межрегионального сотрудничества к повышению содержательной части этого взаимодействия, в первую очередь экономического и гуманитарного.

Таким образом, решение глав двух государств провести тематические годы межрегионального сотрудничества - закономерный и обоснованный шаг.

К примеру, Могилевская область - побратим регионов КНР с совокупным населением более 230 млн человек и ВВП более $1,8 трлн. У Брестской области партнерские отношения с регионами с населением более 200 млн человек и ВВП более $1,4 трлн и так далее.

Это потенциальный рынок для нашего экспорта, доступ на который будет значительно упрощен во время Года регионов. Каждая провинция, город по-своему уникальны, а местные правительства открыты для партнерства и взаимообменов.

Чего ожидать по итогам? Ответ очевиден - углубления и разнопланового расширения торгово-экономических, инвестиционных, культурных, туристических и других связей между нашими странами.

Межрегиональное сотрудничество - локомотив наших отношений, ведущий за собой большой потенциал совместных проектов и инициатив, знаний и опыта. Мы с удовольствием учимся у китайских партнеров-побратимов, как развивать регионы, стимулировать малый бизнес, экономические зоны и парки.

- Как по-вашему, "Великий камень" успел стать масштабным проектом или пока все же он на старте?

- Идея создания в Беларуси Китайско-белорусского индустриального парка принадлежит Александру Лукашенко и Си Цзиньпину. Проектирование началось в 2013 году, строительство - в 2014 году, то есть практически одновременно с объявлением Председателем КНР инициативы "Пояс и путь".

Посещая площадку парка в 2015 году, китайский лидер назвал его "жемчужиной Экономического пояса Шелкового пути". Главы наших государств тогда открыли новую страницу в истории проекта, лично подписав план развития парка.

И действительно, при активной поддержке Беларуси и Китая парк стал крупнейшим и образцовым проектом в нашем регионе. По версии международного издания Financial Times, "Великий камень" назван лучшей особой экономической зоной 2020 года в рамках инициативы "Пояс и путь", а также самой быстроразвивающейся зоной.

Возведена и активно эксплуатируется инженерно-транспортная инфраструктура на территории первого этапа освоения, проектируется второй этап. Ведется проектирование скоростной пассажирской железной дороги, связывающей "Великий камень" с Минском. С момента создания парка вложено около $680 млн инвестиций.

Сейчас в парке 75 резидентов, кстати, 40 из них - китайские компании, многие очень известные, среди которых, к примеру, Sinomach (в прошлом отдельное Министерство машиностроения КНР), China Merchants Group, Weichai, Zoomlion, Huawei и другие. Инвестпроекты резидентов превышают $1 млрд.

Отдельного внимания заслуживает начало реализации в парке проекта международного логистического терминала "Евразийский железнодорожный гейтвэй" с участием китайских, немецких, белорусских и швейцарских компаний, который должен обеспечить прямой и ускоренный выход транспортируемых товаров по маршруту Китай - Европа - Китай.

Нам уже есть чем гордиться. Но важно не сбавлять темпы. Мы приняли новое законодательство по парку, способствующее развитию фармацевтической деятельности и оказанию медицинских услуг с акцентом на традиционную китайскую медицину.

Создается Евразийский центр традиционной китайской медицины, ведется работа по учреждению субпарка китайской медицины и медицинской деревни.

В среднесрочных планах - создание регионального мультимодального логистического хаба со строительством узкоколейной железной дороги от парка до границы с Польшей для сокращения времени в пути по этому маршруту и дальнейшего наращивания грузовых перевозок.

- Николай Геннадьевич, как вы думаете, когда возможно объявление нового уровня отношений между Беларусью и КНР?

- 29 сентября 2021 года в отношениях между Беларусью и Китаем отмечена знаменательная дата - 5-летие со дня установления отношений доверительного всестороннего стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества. С течением времени в обиход уже прочно вошли новые характеристики наших отношений: нержавеющее братство и всепогодное партнерство. Фактически на новый этап мы уже вышли. Об этом говорят абсолютно все показатели нашего взаимодействия в политике, экономике и гуманитарной сфере.

Решение по закреплению де юре нового уровня отношений - за Президентом Беларуси и Председателем КНР.

- Николай Геннадьевич, вы руководили белорусской дипломатической миссией в Пекине, какие остались впечатления? Что вам больше всего понравилось в китайской нации?

- Впечатления исключительно положительные. Я убежден, что эти эмоции и чувства останутся со мной на многие годы. Китай - многогранная страна с древнейшей историей и традициями, основой которой является великий китайский народ.

Если бы мне в качестве посла предложили выбрать любую страну, я бы выбрал Китай. Китай учит, обновляет знания о мире вокруг тебя и мире внутри тебя. Китай открывает новые горизонты мышления и новые краски созерцания. Китай - это будущее.

- Чему мы можем поучиться у Китая и что перенять на этом этапе развития?

- Организованность, дисциплину и сплоченность. Китай всего за несколько месяцев совершил прорыв в борьбе с эпидемией COVID-19 внутри страны, смог сдержать ее массовое распространение и в настоящее время принимает эффективные превентивные меры. Это было бы невозможно без совместных и слаженных усилий сотен миллионов людей.

У Китая можно поучиться также стремлению и готовности к инновациям. Страна добилась значительного прогресса в передовых технических областях, таких как аэрокосмические исследования, технология связи 5G, искусственный интеллект и облачные вычисления. Каждая инновация и достижение рассматриваются не как цель, а как очередной шаг в поступательном развитии страны.

- Николай Геннадьевич, пригодился ли вам опыт деятельности в качестве посла Беларуси в Китае на посту первого заместителя премьер-министра?

- Безусловно, пригодился. Дипломатическая работа - огромный опыт, уникальная возможность узнать страну и народ изнутри. Даже за тот пусть небольшой период времени работы в посольстве мне довелось познакомиться и пообщаться со многими людьми из различных сфер.

Продолжая работу с Китаем на своем нынешнем посту, я часто прибегаю к тем знаниям и опыту, которые приобрел в этой стране.

С руководителями ведомств и компаний мы беседовали на тему, что с их точки зрения необходимо сделать, чтобы еще больше расширить, углубить сотрудничество, наполнить его новым дыханием. Многие предложения мы уже воплощаем в жизнь. К примеру, предложения бизнеса мы учли в новом указе по совершенствованию условий в "Великом камне".

В Китае говорят: "Драгоценный камень требует большого трения и профессиональной огранки". В решениях правительства такой же принцип. Любой рассматриваемый вопрос должен быть всесторонне изучен, обдуман и взвешен.

Алина ГРИШКЕВИЧ,

БЕЛТА.-0-

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