Первый визит французских сенаторов в Беларусь запланирован на апрель

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Французские сенаторы планируют в апреле посетить Беларусь. Об организации визита шла речь во время встречи Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси во Франции Игоря Фисенко с членами группы дружбы сената "Франция-Беларусь", сообщили БЕЛТА в посольстве нашей страны.

Стороны обсудили планы развития белорусско-французских отношений в 2019 году: проведение двусторонних встреч представителей парламентов двух стран, развитие культурного сотрудничества, организацию мероприятий экономического характера.

"Отдельное внимание было уделено предстоящему визиту французских сенаторов в Беларусь, который запланирован на апрель 2019 года. Это будет первый визит членов группы дружбы "Франция-Беларусь", созданной в Сенате Франции в 2018 году, а также первый двусторонний визит делегации верхней палаты французского парламента в нашу страну", - отметили в посольстве.

С французской стороны на встрече присутствовали руководитель группы дружбы Шарль Гене, а также участники этой группы глава комиссии по финансам сената Винсент Эбле, сенаторы Рене Данеси, Флоренс Лазард и Мари Мерсье.-0-