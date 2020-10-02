Песков: ЕС не включил Лукашенко в санкционный список в расчете на диалог с Беларусью

2 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евросоюз не включил Президента Беларуси Александра Лукашенко в свой санкционный список в расчете на диалог с Беларусью. Такое мнение высказал сегодня журналистам пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, сообщает БЕЛТА.

"Попадание в какие-то санкционные списки высшего руководства страны или главы государства, конечно же, означало бы просто исключение любых возможностей, любых контактов с этой страной. Безусловно, это лишило бы ЕС возможности поддерживать диалог с Беларусью, в том числе в интересах обсуждения тех тем, которые интересуют обе стороны", - сказал Дмитрий Песков.

Он отметил, что отсутствие в списке ЕС Президента Беларуси является скорее позитивным сигналом. Но при этом Дмитрий Песков подчеркнул: "Мы в целом относимся весьма и весьма негативно к санкционной политике". "В любом случае это скорее проявление слабости, чем силы", - добавил пресс-секретарь Президента РФ.-0-