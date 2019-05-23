Петришенко: ЮНЕСКО является уникальной платформой для пропаганды национальных достижений

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. ЮНЕСКО является для Беларуси уникальной платформой для пропаганды национальных достижений в областях науки, культуры, образования, информации. Об этом заявил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко на заседании Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО, посвященном 65-летию участия Беларуси в этой организации, передает корреспондент БЕЛТА.

"ЮНЕСКО является важным партнером нашей страны в решении задач в социально-культурной сфере, а также уникальной платформой для пропаганды национальных достижений в областях науки, культуры, образования, информации", - подчеркнул вице-премьер.

Он напомнил, что в Беларуси активно реализуются проекты по сохранению и эффективному использованию объектов Всемирного культурного наследия, изучению и структурированию архивов и библиотечных коллекций, созданию каталогов и оцифровке уникальных печатных материалов. "Беларусь представлена во всех списках наследия ЮНЕСКО. Мы по праву гордимся тем, что на территории нашей страны находятся 4 объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО: Беловежская пуща, геодезическая Дуга Струве, замковый комплекс "Мир" и дворцово-парковый ансамбль в Несвиже. Эти объекты - весомый вклад страны в мировую сокровищницу. Они представляют колоссальный интерес для исследователей и широкой общественности", - заявил вице-премьер.

В Беларуси развита сеть кафедр и ассоциированных школ ЮНЕСКО, которые способствуют приобщению молодежи к идеалам и ценностям организации, содействуют укреплению межшкольного и межвузовского сотрудничества. Реализуются проекты по художественно-эстетическому образованию, разрабатываются учебные программы для различных категорий населения, проводятся конференции по информатизации образования.

"Потенциал Беларуси в гуманитарной сфере, наше разнообразное культурное наследие являются залогом дальнейшей плодотворной совместной деятельности в рамках организации. Проспект Независимости в Минске, Августовский канал, уникальные белорусские обряды, отечественные инновационные разработки в области фундаментальной и прикладной науки, медицины должны стать всеобщим достоянием", - убежден Игорь Петришенко.

Вице-премьер пожелал национальной комиссии Беларуси успехов в работе по сохранению и приумножению мирового наследия и укреплению имиджа страны на международной арене.-0-

Фото Андрея Покумейко

Беларусь представлена во всех списках наследия ЮНЕСКО - Макей Глава внешнеполитического ведомства обратил внимание на тот факт, что у Беларуси есть серьезные наработки в области естественных наук, биоэтики, философии.

Беларусь готова поддерживать инициативы ЮНЕСКО по предотвращению конфликтов - Макей Глава внешнеполитического ведомства отметил: "Республика Беларусь твердо убеждена в том, что ЮНЕСКО является сегодня актуальной, как никогда, и она продолжит играть важную роль в поощрении международного мира и безопасности".