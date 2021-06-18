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18 июня 2021, 15:26

Петришенко: сопряжение интеграционных процессов - важная задача председательства Беларуси в СНГ

Фото из архива
Фото из архива

18 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Сопряжение интеграционных процессов является важной задачей председательства Беларуси в СНГ. Об этом заявил вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко сегодня в Москве на заседании Экономического совета СНГ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Еще одной важной инициативой белорусского председательства на текущий год является дальнейшее поступательное сопряжение региональных интеграционных процессов, - сказал Игорь Петришенко. - В первую очередь это относится к форматам СНГ и ЕАЭС".

Он напомнил, что недавно эта тема получила свое дальнейшее развитие. "В ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета в мае Президентом Беларуси Александром Лукашенко была подчеркнута необходимость активизации работы по вовлечению стран СНГ в процессы экономического взаимодействия с ЕАЭС путем формирования по каждому государству отдельного плана сближения, - отметил вице-премьер. - Предложил бы Исполкому СНГ в рамках подписанного с Евразийской экономической комиссией меморандума об углублении взаимодействия также активно подключиться к данной работе для наполнения соответствующих документов конкретным содержанием, что позволит нам выйти на новые, вполне реальные интеграционные треки сотрудничества".

Игорь Петришенко подчеркнул, что предложение главы белорусского государства в полной мере соответствует духу организации работы в Содружестве, поскольку в рамках обозначенных планов сближения каждое из государств сможет самостоятельно выбрать сферы, формат и глубину выстраивания своих отношений со странами ЕАЭС. "Прошу всех обратить внимание на эту инициативу и поддержать ее конкретными действиями", - призвал Игорь Петришенко.

Он также проинформировал, что Беларусь внесла предложение провести 14 октября в Минске заседание Высшего Евразийского экономического совета - накануне встречи глав государств СНГ, запланированной на 15 октября. -0-

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