Петровский: обсуждение белорусского кейса имеет противоположное видение в Москве и Вашингтоне

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обсуждение белорусского кейса имеет противоположное видение в Москве и Вашингтоне. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал политолог, эксперт РОО "Белая Русь" Петр Петровский.

"Контекст встречи Путина и Байдена формировался усилением позиций Китая. Для Байдена стояла задача не допустить альянса Пекина и Москвы. Для Путина - выторговать маневр для себя для сохранения равноудаленности России от Китая. Для этого еще до встречи Вашингтон согласился на подписание договора об ограничении ядерных вооружений и на реализацию проекта "Северный поток-2". Теперь же Вашингтон пошел дальше и сделал Москве еще несколько базовых предложений", - отметил аналитик.

В числе предложений он назвал интенсификацию сотрудничества в Арктике, солидарность по иранской ядерной сделке и совместное обеспечение безопасности в Афганистане на фоне вывода контингента войск стран НАТО.

"Вашингтон согласился на приоритетность выполнения минских соглашений по Донбассу, что демонстрирует реверанс в сторону Москвы. Байден также озвучил возможности возобновления американских инвестиций в Россию, что косвенно говорит о перспективах смягчения санкционного режима при выполнении определенных условий. И, наверное, самый главный отправной пункт - возвращение послов двух стран. Думаю, что в ближайшее время будет происходить восстановление штата двух диппредставительств. Сюда же относится и договоренность об обмене заключенными", - подчеркнул Петр Петровский.

Говоря про значение переговоров Владимира Путина и Джо Байдена для Беларуси, политолог выразил мнение, что для Беларуси как раз важным выступает сопряжение интересов Москвы и Пекина в Минске, недопущение их противопоставления.

"Также важным остается интерес сохранить дистанцию между Москвой и коллективным Западом. Обсуждение белорусского кейса, если исходить из речи Байдена и толкований Пескова, имеет противоположное видение в Москве и Вашингтоне. Интересный для Минска кейс - недопущение милитаризации стран НАТО вдоль границы Союзного государства - если и обсуждался, то плодов, видимо, не принес", - резюмировал Петр Петровский.-0-

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