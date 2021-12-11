Петровский: санкции - попытка удушить барьерами белорусскую экономику

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Санкции - попытка удушить барьерами и заградительными мерами белорусскую экономику. Такое мнение в эфире телеканала "Беларусь 1" высказал политолог Петр Петровский, комментируя итоги заседания Высшего Евразийского экономического совета, сообщает БЕЛТА.

"Мы видим, что против Беларуси вводятся все новые и новые санкции экономического толка. Это фактически экономическая агрессия, попытка удушить барьерами и заградительными мерами белорусскую экономику. И для нас рынки ЕАЭС являются в этом отношении базой, которая не позволяет это сделать", - сказал Петр Петровский.

Политолог добавил: "ЕАЭС, как инструмент реализации нашего суверенитета и независимости, в том числе экономической безопасности, является стратегическим стержнем на сегодняшний день".-0-