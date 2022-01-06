Петровский: сейчас ОДКБ проходит фактически экзамен

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сейчас ОДКБ проходит фактически экзамен, заявил корреспонденту БЕЛТА политолог Петр Петровский.

"То, что ОДКБ впервые в своей истории проявляет евразийскую солидарность и готова согласно собственному уставу предоставить помощь в наведении конституционного порядка внутри Казахстана - это демонстрация зрелости наших стран, наличие евразийской солидарности. И, самое главное, что мы выходим на совершенно новый уровень интеграции", - сказал Петр Петровский.

Политолог подчеркнул, что раньше ОДКБ упрекали в том, что она никогда не участвовала в конкретных миротворческих мероприятиях. "Сейчас ОДКБ проходит фактически экзамен и думаю, что результат будет положительный, авторитет организации только повысится. Мы увидим, как многие другие страны пожелают быть полноправными участниками данного объединения. Думаю, что по результату деятельности ОДКБ мы выйдем на более тесную интеграцию в рамках обеспечения безопасности на постсоветском пространстве", - дополнил он.-0-