Петровский: у любого силового давления на действующую политическую модель нет перспектив

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. У любого силового давления на действующую политическую модель нет перспектив. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал эксперт РОО "Белая Русь" Петр Петровский.

"Многочисленные призывы повторить кыргызский сценарий, определенное усиление обозленности протеста при параллельном уменьшении активности протестующих говорит о тупике и агонии всего этого протеста. Потому что у него нет перспектив, как и нет перспектив у любого силового давления на действующую политическую модель", - сказал Петр Петровский.

По его словам, организаторы и участники акций это осознают. "Поэтому им ничего не остается делать, как демонстрировать агрессию в отношении окружающих, в особенности правоохранительных органов", - добавил эксперт.-0-